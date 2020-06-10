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Marmara'nın batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:13:38 -
Marmara'nın batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene ve Saray) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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