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Marmara'da can pazarı! Önce karaya oturdu sonra battı

Marmara Adası açıklarında karaya vuran kuru yük gemisi battı. Gemide bulunan mürettebatın tamamı başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 21:27
Marmara'da can pazarı! Önce karaya oturdu sonra battı

Marmara Denizi'nde etkili olan kötü hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir'in Marmara Adası Topağaç açıklarında seyir halinde olan 1753 tonluk Yusuf Celal adlı kuru yük gemisi hava koşulları nedeniyle karaya vurduktan sonra battı.

Mıcır yüklü gemide bulunan mürettebatın tamamı kurtarılırken, olayda can kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

Önce karaya oturdu sonra battı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle mıcır yüklü bin 753 ton ağırlığında 65 metre uzunluğundan kuru yük gemisinin önce karaya oturarak ardından battığını, gemide bulunan mürettebat için derhal çalışmaların başlatılarak tamamının kurtarıldığını ve sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 21:27
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