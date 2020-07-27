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Eğitim

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölümler | 2 yıllık üniversiteye yerleşmek isteyenler internette sık sık okulların taban puanlarını başarı sıralamasını araştırıyor. Marmara Üniversitesi’nde eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler “Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölümler” , “2 yıllık bölüm taban puanları” , “Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 00:11:00 -
Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020

Üniversite tercih dönemi yaklaşırken milyonlarca kişi hangi okulu tercih edebileceğini araştırıyor. 2 senelik bir programa yerleşmek isteyenler ise 2 senelik bölümleri taban puanlarını inceliyor. 2 senelik programları inceleyenler en sık Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanlarını yakından araştırıyor.

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2020

  • Adalet
  • Anestezi
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Basım ve Yayın Teknolojileri
  • Bilgisayar Programcılığı
  • Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
  • Dış Ticaret
  • Diş Protez Teknolojisi
  • Elektrik
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi
  • Elektronik Teknolojisi
  • Giyim Üretim Teknolojisi
  • İlk ve Acil Yardım
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim
  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
  • Makine
  • Moda Tasarımı
  • Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim)
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
  • Pazarlama
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
  • Turist Rehberliği
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • Yerel Yönetimler

Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020

Marmara Üniversitesi’nde 2 yıllık bölümde okumak isteyenler bölümleri taban puanlarını başarı sıralamasını ve kontenjanlarını inceliyor. Marmara Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020 için tıklayınız.

 

 

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020
Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

Eğitim

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları
2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

Eğitim

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020
İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020

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