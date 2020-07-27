Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020
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Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2020
- Adalet
- Anestezi
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayın Teknolojileri
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Diş Protez Teknolojisi
- Elektrik
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- İlk ve Acil Yardım
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Makine
- Moda Tasarımı
- Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Pazarlama
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Turist Rehberliği
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yerel Yönetimler
Marmara Üniversitesi 2 yıllık bölüm taban puanları başarı sıralaması 2020
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