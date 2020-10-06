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Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:25:35 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ile hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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