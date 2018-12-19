Marmara açıklarında korkutan deprem!

Tekirdağ'da Yeniköy açıklarında (Marmara denizinde) 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.