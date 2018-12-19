Marmara açıklarında korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika bilgisine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak Yeniköy açıkları (Marmara Denizi) belirtildi.19 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
Tekirdağ'da Yeniköy açıklarında (Marmara denizinde) 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
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