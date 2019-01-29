Marketten aldığı pet şişedeki su bakın ne hale geldi

Kahramammaraşlı Murat Tıraş, yaklaşık bir hafta önce aldığı 3 pet şişe suyundan birini içti. Diğer suları iş yerinde bırakan Tıraş, senelik izin sonrası geldiği odasında suların çamur rengine döndüğünü fark etti. İçtiği sudan rahatsız olduğunu belirten Tıraş, diğer pet şişelerdeki suların renginin değişmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Tıraş, “Ben suları aldım ve iş yerinde masamın üzerine bıraktım. Daha sonra yıllık izne ayrıldım ve bir hafta sonra geldim. Bir tanesini açıp içtim yarısını. Daha sonra iş yerindeki suları bu halde rengi değişmiş şekilde gördüm. Bir tanesi açıp baktım diğer su şişesini açmadım. Bunları bize satıyorlar. Ben Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundum ve insanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum” dedi.