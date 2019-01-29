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Marketten aldığı pet şişedeki su bakın ne hale geldi

Kahramanmaraş'ta bir marketten pet şişe ile su alan Murat Tıraş isimli vatandaş, suyun renginin bir haftada değiştiğini görünce Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

29 Ocak 2019 Salı 10:35
Marketten aldığı pet şişedeki su bakın ne hale geldi

Kahramammaraşlı Murat Tıraş, yaklaşık bir hafta önce aldığı 3 pet şişe suyundan birini içti. Diğer suları iş yerinde bırakan Tıraş, senelik izin sonrası geldiği odasında suların çamur rengine döndüğünü fark etti. İçtiği sudan rahatsız olduğunu belirten Tıraş, diğer pet şişelerdeki suların renginin değişmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. 

Tıraş, “Ben suları aldım ve iş yerinde masamın üzerine bıraktım. Daha sonra yıllık izne ayrıldım ve bir hafta sonra geldim. Bir tanesini açıp içtim yarısını. Daha sonra iş yerindeki suları bu halde rengi değişmiş şekilde gördüm. Bir tanesi açıp baktım diğer su şişesini açmadım. Bunları bize satıyorlar. Ben Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulundum ve insanların bu suları alırken daha dikkatli olmalarını istiyorum” dedi. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 10:35
  1. murat tıraş
  2. suyun rengi

YORUM YAZ

  • MülayimMülayim1 sa önce
    böyle durumlarda markaları gizlemeyin. aksine teşhir edin millet bilsin sakat markaları
  • sayin vatandaş sayin vatandaş 1 sa önce
    Hakkini savunman iyi birsey.öncelikle Maraş gibi suyu bol ve güzel bir ilde sana musluktan su içiremeyip seni petrol artığı petten su icmeye mecbur birakan belediyeden şikayetçi ol.her il için geçerli
  • hasanhasan1 sa önce
    su sektorunun yarısı yahudilerin elinde. Neden yahudiler ısrarla su firmalarını satın alıyorlar? Haber yapmanız lazım..

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