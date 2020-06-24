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Aktüel

Market reyonunda unutulan cep telefonunun çalınma anı kamerada

Yeniakit Publisher
2020-06-24 15:58:54 -
Market reyonunda unutulan cep telefonunun çalınma anı kamerada

BOLU (AA) - Bolu'da, market reyonunda unutulan cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Canan Ç. işten çıktıktan sonra markete giderek alışveriş yaptı.

Daha sonra evine dönen Canan Ç, cep telefonunun yanında olmadığını fark ederek markete geri döndü.

Kadının aramasına rağmen telefonunu bulamaması üzerine marketin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, market içinde dolaşan bir kadının cep telefonunun unutulduğu reyonun önünde durması ve bir süre oyalanması görülüyor.

Görüntülerde, cep telefonunun üzerine elinde bulunan poşeti bırakan kadının, reyonda bulunan ürünleri inceledikten sonra telefonu kapatarak poşetin içine koyması da yer alıyor.

Canan Ç, polise giderek olayla ilgili şikayette bulundu.

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