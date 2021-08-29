‘Marka kentlerin oluşumunda medyanın rolü’ paneli, yerel medyayı Niğde’de buluşturdu
Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) ev sahipliğinde, “yerel medya ve marka kentlerin oluşumunda meydanın rolü” konulu panel, yerel medya temsilcilerini Niğde’de buluşturdu.
Dursun Suna Niğde
İç Anadolu Gazeteciler Federasyon Başkanı Adem Alemdar, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Uzel, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Kayseri Büyükşehir Basın Evi Koordinatörü Üstün Ustun Tuncer, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Lütfi Demirsoy ile basın mensupları ve cemiyet üyelerinin katıldığı panelde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Öztürk, marka kentlerin oluşumunda yerel medyanın önemini anlattı.
Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, panel sonunda panele katılan medya temsilcilerine teşekkür etti.