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Gündem ‘Marka kentlerin oluşumunda medyanın rolü’ paneli, yerel medyayı Niğde’de buluşturdu
Gündem

‘Marka kentlerin oluşumunda medyanın rolü’ paneli, yerel medyayı Niğde’de buluşturdu

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) ev sahipliğinde, “yerel medya ve marka kentlerin oluşumunda meydanın rolü” konulu panel, yerel medya temsilcilerini Niğde’de buluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 11:07:00 -
‘Marka kentlerin oluşumunda medyanın rolü’ paneli, yerel medyayı Niğde’de buluşturdu

 Dursun Suna  Niğde 

İç Anadolu Gazeteciler Federasyon Başkanı Adem Alemdar, Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Uzel, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, Kayseri Büyükşehir Basın Evi Koordinatörü Üstün Ustun Tuncer, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Lütfi Demirsoy ile basın mensupları ve cemiyet üyelerinin katıldığı panelde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başaran Öztürk, marka kentlerin oluşumunda yerel medyanın önemini anlattı.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, panel sonunda panele katılan medya temsilcilerine teşekkür etti.
Yeni Akit Gazetesi

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