Mardin'de ‘yağmur’ mesaisi
Artuklu Belediyesi ekipleri, yoğun yağmur yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını açmak için çalışma yaptı.
Dün geceden beri kentte etkili olan yağış, karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Yağışın ilk dakikalarından itibaren teyakkuza giren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan Kırsal mahallelerin yollarını açtı.
Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ekiplerin kısa zamanda ihbarları değerlendirerek yolları tekrar trafiğe açtıklarını ifade etti.
Öte yandan, Meteorolojiye göre yarın Mardin'de kuvvetli yağış beklendiği, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyen Başkan Tatlıdede, yağışların devam ettiği süre boyunca ekiplerin yağmur mesaisinin devam edeceği söyledi. (İLKHA)
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