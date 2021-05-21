Mardin’de Kur’an bülbüllerine ödül
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’nda Mardin’de il finalinde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde çevrim içi yapılan finalde, Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veysel Ertekin birinci, Artuklu Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sami Özdemir ikinci, Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yakup Kara da üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, “Kur’an-ı Kerim okumak güzel, Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak çok daha güzel. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum dedi.