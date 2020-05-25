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Ekonomi

Mardin’de çiftçilerin bayramı tarlada geçiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler fıstık tarlasında çalışarak bayrama rağmen dinlemeden üretime katkı sunmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 12:29:10 -
Mardin’de çiftçilerin bayramı tarlada geçiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler fıstık tarlasında çalışarak bayrama rağmen dinlemeden üretime katkı sunmaya devam ediyor.


Kızıltepe’ye bağlı Hacı Hasan köyünde çiftçiler korona virüs tedbirlerini alarak Ramazan Bayramında fıstık tarlasında çalışmaya devam etti. 20 dönümlük arazide 2 yıl önce fıstık fidesi diken çiftçiler, sıcakların başlamasıyla birlikte sulama yapmak için hazırlıklara başladı. Damlama sistemi borularını elleriyle döşeyen çiftçiler bu işlemin ardından 2 yaşındaki fıstık fidanlarını sulamaya başlayacak.


Bayramda da çalışmaya devam ettiklerini ifade eden çiftçi Hasan Damar, “Hacı Hasan köyünde oturuyorum. Biz ne bayram dinliyoruz ne seyran. Gördüğünüz gibi tarlamızda fıstık tarlamızda çalışıyoruz. Sulama sistemi hortumlarını döşüyoruz. Sıcaklığın altında çalışıyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz" dedi.

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