Mardin Savur TOKİ 157 ev ve ticaret merkezi konutlarının yapımına ne zaman başlanacak?
TOKİ’nin Mardin Savur'da inşa edeceği 157 konut ve ticaret merkezi projesinin ihalesi 3 Eylül 2019 Salı günü yapıldı. Mardin Savur 157 konutlarının ihalesinin yapılmasıyla birlikte “Savur TOKİ 157 ev ve ticaret merkezi konutlarının yapımına ne zaman başlanacak?” sorusu da sorulmaya başlandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 11:37
TOKİ’nin Mardin Savur'da inşa edeceği 157 konut ve ticaret merkezi projesinin ihalesi 3 Eylül 2019 Salı günü yapıldı. Mardin Savur 157 konutlarının ihalesinin yapılmasıyla birlikte “Savur TOKİ 157 ev ve ticaret merkezi konutlarının yapımına ne zaman başlanacak?” sorusu da sorulmaya başlandı.
TOKİ’den Savur TOKİ 157 ev ve ticaret merkezi konutlarına ilişkin, “Mardin Savur'da inşa edeceğimiz 157 konut ve ticaret merkezi projemizde yapılan ihale sonucunda firmaların bilanço kayıtları üzerinde yapılacak olan incelemelerin ardından, işin hangi firmaya ihale edileceği hususunda değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.” açıklaması yapıldı.
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