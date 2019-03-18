0553 313 94 23

Mardin oy kullanma saati 2019 Mardin yerel seçim sonuçları

Mardin'de oy kullanma saatleri son dakika. YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, Mardin'de oy verme saati YSK Mardin'de oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 482,446 seçmenin bulunduğuMardin'de oy kullanma saatleri ve 2019 Mardin yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:39
Mardin oy kullanma saati 2019 Mardin yerel seçim sonuçları

Mardin'de oy kullanma saatleri son dakika. YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019, Mardin'de oy verme saati YSK Mardin'de oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 482,446 seçmenin bulunduğu  Mardin'de oy kullanma saatleri ve 2019 Mardin yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

Mardin Büyükşehir belediye başkan seçimi 2019 için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Mehmet Vecdi Kahraman ile HDP'nin Mardin Büyükşehir belediye başkan adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ yarışmakta. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında merak edilenleri sizler için derledik.

Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?

YSK kararına göre, Mardin'de oy verme saati 07:00’da başlayacak 16:00’da bitecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Mardin belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 52

AK Parti % 37

SP % 2 

Mardin belediye seçim sonuçları 24 Haziran 2018

HDP % 59

AK Parti % 30

CHP % 3

MHP % 2

Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde seçmenler ne için oy kullanacak?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Köylerde hangi oylar kullanacak?

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulaları ne renk olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Pusulalar kaç zarfa konulacak?

Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:39
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Tekirdağ
  12. Sivas
  13. Siirt
  14. Samsun
  15. Sakarya
  16. Rize
  17. Ordu
  18. Muş
  19. Muğla
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Konya
  24. Kocaeli
  25. Kayseri
  26. Kars
  27. İzmir
  28. İstanbul
  29. Mersin
  30. Hatay
  31. Hakkari
  32. Gümüşhane
  33. Giresun
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzurum
  37. Erzincan
  38. Elazığ
  39. Diyarbakır
  40. Denizli
  41. Bursa
  42. Bitlis
  43. Bingöl
  44. Balıkesir
  45. Aydın
  46. Artvin
  47. Antalya
  48. Ankara
  49. Ağrı
  50. Adıyaman
  51. Adana
  52. Mardin oy kullanma saati 2019
  53. Mardin yerel seçim sonuçları 2019
  54. 2019 mardin yerel seçim sonuçları
  55. mardin 2019 yerel seçim sonuçları
  56. mardin büyükşehir belediye seçim sonuçları 2019
  57. mardin belediyesi seçim sonuçları 2019
  58. mardin belediye başkan adayları 2019
  59. mardin artuklu belediye başkan adayları 2019
  60. mardin büyükşehir belediye başkan adayları 2019
  61. hdp mardin belediye başkan adayları 2019
  62. seçim anketi mardin artuklu
  63. hdp belediye başkan adayları 2019
  64. mardin seçim sonuçları
  65. mardin seçim anketi 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden "ya uzlaşı ya savaş" çıkışı
    1. Esed rejiminden "ya uzlaşı ya savaş"..
    2. Endonezya'da sel felaketi çok sayıda..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Yüksek şeker koması nedir? Şeker..
    5. İHH'dan Gazze'de battaniye yardımı
    6. Galatasaray'a geleceği iddia..
    7. Bu görüntüler insanları utandırmalı!..
    8. Dolar kaç TL?
    9. Uganda'da gözaltına alınan 14 Mısırlı..
    10. Barcelona'ya kötü haber!
    11. Erkunt, çiftçiye traktör kredisi..
    12. Şanlıurfa oy kullanma saatleri 2019..
    13. WIN Fuarı'nda "Dijital Fabrikalar..
    14. Bağımsız aday Gökçe Kale Mahallesinde..
    15. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    16. İsmail Erdem: “Aşık Veysel, Mustafa..
    17. Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi!..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler..
    19. Alanya'da kayak festivali renklendirdi
    20. Taşkın suyuna kapıldığı sanılan kişiyi..
    21. Çanakkale ruhu Metro İstanbul’da
    22. 15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK..
    23. Sucuk ekmek parası geliyor!..
    24. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi 277..
    25. Aydın Büyükşehir Belediyesi,..
    26. Fırsat Garajı için geri sayım başladı
    27. Şenol Güneş: “Önce Avrupa..
    28. Ecdada vefa; ‘Mihraplı Şehitler Anıtı’
    29. Bağdat, Kahire, Kudüs ve Doha'da 18..
    30. Tuna: "31 Mart’ta Mersin kazanacak"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı
    Akın Öztürk: İsrail bizi sattı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun