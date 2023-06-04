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Gündem Maraton sona erdi! LGS sonuçları ne zaman belli olur?
Gündem

Maraton sona erdi! LGS sonuçları ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2023-06-04 13:42:00 -
Maraton sona erdi! LGS sonuçları ne zaman belli olur?

Türkiye genelinde LGS maratonu sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı ikinci oturumundan çıkan öğrenciler, matematik sorularının biraz zor olduğunu söyledi. Peki LGS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

1 milyonu aşkın öğrencisinin ter döktüğü LGS maratonunda ikinci oturum da sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler, kapıda bekleyen aileleri ile kucaklaştı.

LGS'ye katılan öğrencilerden Busenaz Kaya, “Sınav güzel geçti. Fen, Türkçe ve diğer sorular kolaydı ama matematik zordu. 300-350 arası bir puan bekliyorum. Ben hemşire olmak istiyorum” dedi.

Sınava giren Mehmet Seyfi Ayhan ise “Sınav zordu biraz ama iyi geçti. Matematik ve fen soruları zordu. Bir şeyler yaptım. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Sınava ailesiyle gelen öğrenci Duru Türkoğlu, “Sayısal soruları kötüydü ama sözel soruları iyiydi. Matematikten 10 soru yaptım da fenden yapamadım. 300 puanın üzerinde alacağımı düşünüyorum. Hedefim sporcu olmak” ifadelerini kullandı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

LGS sonuçlarının 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanması bekleniyor.
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