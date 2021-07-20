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Maraş'ta alarm! Uçak ve helikopterler havalandı
Gündem Maraş'ta alarm! Uçak ve helikopterler havalandı
Gündem

Maraş'ta alarm! Uçak ve helikopterler havalandı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve sutankı ile 2 dozerle müdahale başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 15:07:00 -
Maraş'ta alarm! Uçak ve helikopterler havalandı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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