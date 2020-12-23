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Gündem Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi
Gündem

Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın" sözleri sonrası İstanbul'da yaşanan bir olay akıllara CHP liderini getirdi. Brezilya'dan Türkiye'ye sokulmak istenen kokain İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi. Yaşanan olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:24:00 -
Maradona tablosundan çıkanlar şoke etti! Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Brezilya'dan gelen yolcunun bavulundan çıkanlar dikkat çekti. Yolcunun bavulunda, kısa süre önce hayata veda eden ünlü Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan toplam 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı'nda, Brezilya'dan gelen 72 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı M.R'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Yolcunun beraberindeki bagajlardan Arjantinli futbolcu Maradona'ya ait küçük tablolar çıktı. İlk bakışta büyük bir Maradona hayranı olarak görünen yolcunun bagajları, tomografik x-ray tarama cihazından geçirildi.

Tabloların arasına yerleştirdiler

Taramanın ardından dedektör köpeklerin de kontrol ettiği tablolarda yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede tabloların arkaları açıldı ve bu bölümlere özel plakalar halinde uyuşturucu yerleştirildiği anlaşıldı. Yapılan aramada 12 adet tablonun arkasına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi. Yolcu gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Akıllara Kemal Kılıçdaroğlu geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

 

Sosyal medyada, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olayı alıntılıyan sosyal medya kullanıcıları, "Kemal olsa gümrük vergisi alırdı devlet ise tepesine bindi" yorumlarını yaptı.

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