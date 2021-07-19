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Gündem Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem

Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlık geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 05:05:00 -
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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