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Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması

Bir televizyon programına katılan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sahte senet iddialarına ilişkin seçilmesi durumunda CHP'den istifa etmeyeceğini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:45
Mansur Yavaş'tan istifa açıklaması

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 'Teke Tek Seçim Özel' programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Programda 'HDP'lileri terörist olarak görmüyorum topluma kazandırılması gereken, PKK'dan kurtarılması gereken insanlar' diyen Mansur Yavaş, sahte senet iddialarına ilişkin Altaylı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda CHP'den istifa edip etmeyeceği yönündeki soruya "Seçimden sonra CHP'den istifa etmeyeceğim" diyerek cevap verdi. 

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:45
  1. Ankara
  2. Fatih Altaylı
  3. mansur yavaş

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