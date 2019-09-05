Mansur Yavaş'tan Ankara’da ağaç kıyımı!

Seçim öncesi Ankara’ya “Yeşil Kuşak Projesi” ile nefes aldıracaklarını, var olan yeşili daha da artıracakları vaadinde bulunan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara- Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde ağaç kıyımına imza attı.

Belediye ekipleri yol genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki ağaçları bir başka noktaya taşımak yerine kesmeyi tercih etti. (Yenişafak)

İki yüzlü solaklar üç maymunu oynuyor

'Ağaçlar katlediliyor' bahanesiyle Gezi kalkışmasını yapanlar, 'Doğa talan ediliyor' iddiasıyla Kaz dağlarında provokasyona imza atanlar CHP'li belediyelerin ağaç ve doğa katliamlarına karşı üç maymunu oynuyor. Solak camianın bu ikiyüzlü tavrı asıl meselenin ağaç ya da doğa değil 'Erdoğan düşmanlığı' olduğunu bir kez daha gösterdi.