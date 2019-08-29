Mansur Yavaş'ı anketle gazlıyorlar! Sonuçları görünce güleceksiniz 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Ankara'daki ilk icraatı heykel dikmek olan Mansur Yavaş'a anket gazlaması yapıldı. İDESAM Araştırma Şirketi’nin Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede gerçekleştirdiğini iddia ettiği ankete göre; Ankaralıların %66,4'ü Mansur Yavaş yönetiminden memnun.

Ankara'daki metro anonslarından '15 Temmuz Milli İrade İstasyonu' ifadelerini çıkartarak yerine yalnızca 'Kızılay'ı okutarak Milli İradeye olan düşmanlığını gözler önüne seren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı gazlayan anketin sonuçları açıklandı. İDESAM Araştırma Merkezi’nin ankete göre; Mansur Yavaş’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden Ankaralıların memnuniyet oranı %66,4 olurken, memnun olmayanların oranı %33,6’da kaldı. Bu ne çelişki: Memnuniyet yüzde 66,4 oy verecekler yüzde 52,2 Bununla yetinilmeyen ankette “Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş’a oy verir misiniz?” sorusu da soruldu. Ankete göre; katılımcıların %52,2 isi “evet”, %33,8’i “hayır”, %13,9’u ise “kararsızım” cevabını verdi. Yavaş'tan memnun olanların yüzde 66,4; oy vereceklerin ise yüzde 52,2 olması anketteki tezatlığı gözler önüne serdi.

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