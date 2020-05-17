Mansur Yavaş'a tepki yağıyor! Gökçek, 'yılın skandalı' diyerek paylaştı
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'yılın skandalı' diye duyurduğu bir videoyu paylaştı.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirdi.
Tepki yağan görüntüleri paylaşan Gökçek, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Bu yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa." ifadelerini kullandı.
İşte o tweetler: