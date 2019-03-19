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Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında ''Suçu yetkili makamlara bildirmemek'' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

19 Mart 2019 Salı 11:22
Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla TCK 278. madde gereğinde soruşturma açıldığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere, Millet İttifakı'nca desteklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine "görevi kötüye kullanma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından iddianame düzenlenmişti.

İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:22
  1. Ankara
  2. mansur yavaş

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Gidin bakalım üstüne, adam tek başına tüm hükümete karşı mücadele veriyor. Helal olsun Yavaş başkan!
  • OmerOmer46 dk önce
    1) bilgisayarı savcılığa vermiş.2) yapılan incelemedeekstradan bu görüntüler çıkmış.Bu iki tespitten sonra nasıl hâlâ bilgi sakladı diyebiliyorsunuz?
  • YusufYusuf58 dk önce
    seçim var diye mağdur rolleri oynayamaz artık. dizlerine kadar yolsuzluk var mansur lavaş da.
  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 1 sa önce
    Böyle bir suçmu varmış hayret sanki suclu suclu degil evsahibi suclumantıgı. Ee şimdi ne olacak mansur bey adaylıktan çekilecekmi hiç sanmıyorum.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Dün dikt.. öhm sayın cumhurbaşkanımız seçimlere girebilse dahi diyerek böyle kirli bir operasyona imza atacağının sinyalini vermişti. Demokrasi şöleni diye diye otokrasi şölenine çevirdi.
  • sadık karacalısadık karacalı1 sa önce
    KARARSIZDIM AMA BU OLAYLARDAN SONRA MANSUR YAVAŞ'A OY VERECEĞİM!İŞLER KÖTÜ GİDİNCE,BEL ALTI VURUŞLAR DOĞRU DEĞİL.
  • AliAli1 sa önce
    Oyum ozhaseki

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