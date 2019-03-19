Mansur Yavaş'a soruşturma açıldı CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında ''Suçu yetkili makamlara bildirmemek'' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçlamasıyla TCK 278. madde gereğinde soruşturma açıldığı kaydedildi. Hatırlanacağı üzere, Millet İttifakı'nca desteklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine "görevi kötüye kullanma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından iddianame düzenlenmişti. İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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