Mansur Yavaş'a gelen tepkileri bakın nasıl savuşturmaya çalıştılar!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepkilere neden oldu. Olayın ardından malum medya, Alper Kaya'nın, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğunu yazdı. Bununla ilgili açıklama yapan Gazeteci Emin Pazarcı, "Öyle olsa bile Melih Gökçek'i kutlamak lazım. Oğlunun arkadaşı bile olsa rezilliğe göz yummadı. Mansur Yavaş ne yaptı?" ifadelerini kullandı.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirdi.
Tepki yağan olayın ardından malum medya, Alper Kaya'nın, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğunu yazdı.
Emin Pazarcı: Oğlunun arkadaşı bile olsa rezilliğe göz yummadı
Yazılanların ardından paylaşımda bulunan Gazeteci Emin Pazarcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hacı Bayram türbesi önündeki dirift rezaleti 'O kişi Osman Gökçek'in arkadaşıydı' denilerek savuşturulmak istendi. Bu, o kepazeliğin gerçekleşmediği anlamına gelmez! Öyle olsa bile Melih Gökçek'i kutlamak lazım. Oğlunun arkadaşı bile olsa rezilliğe göz yummadı. Mansur Yavaş ne yaptı?"