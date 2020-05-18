Mansur Yavaş'a gelen tepkileri bakın nasıl savuşturmaya çalıştılar!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yapması büyük tepkilere neden oldu. Olayın ardından malum medya, Alper Kaya'nın, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğunu yazdı. Bununla ilgili açıklama yapan Gazeteci Emin Pazarcı, "Öyle olsa bile Melih Gökçek'i kutlamak lazım. Oğlunun arkadaşı bile olsa rezilliğe göz yummadı. Mansur Yavaş ne yaptı?" ifadelerini kullandı.