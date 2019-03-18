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Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi! Anketlerde yüzde 10'luk bir fark var

Sahte senet iddialarıyla gündeme gelen CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, son anket sonuçlarıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Yavaş, anketlerde en yüzde 10 fark olduklarını söyledi. Yavaş'ın bu açıklamaları, erkenden sevinç gösterileri yapıp kaybettiği 2014 seçimlerini akıllara getirdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
Mansur Yavaş yine erkenden gaza geldi! Anketlerde yüzde 10'luk bir fark var

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Anketlere baktığınız zaman en az yüzde 10 fark var" 

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Nallıhan'da düzenlediği mitinge katılan Yavaş, konuşmasına, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Sahte senet iddialarıyla gündemden düşmeyen Mansur Yavaş, 31 Mart'ta Ankaralıların kendisini seçeceğine inandığını ifade ederek "Ankaralı hemşehrilerimiz kararını vermiş. Anketlere baktığınız zaman en az yüzde 10 fark var. Trafolara kedi değil, fil de soksalar fayda etmeyecek." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:55
  1. Çanakkale
  2. Ankara
  3. Mansur Yavaş

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