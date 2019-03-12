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Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçilmesi durumunda gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alarak kendisinin yanına gideceğini söyledi.

12 Mart 2019 Salı 11:03
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş ile buluştu. Seçim süreci ve son dönemde yaşanan "sahte senet" iddiaları ilgili konuşan Yavaş 'Asıl mağdur olan benim. Bana verilen senet sahte' diye konuştu.

"Erdoğan'dan randevu alacağım''

Yavaş Selvi'nin 'Seçilirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen randevu ister misiniz?' sorusuna 'Hemen istemeye gerek yok. Eğer Ankara için bir borçlanma gerekirse tabii ki kendisinden randevu alıp gideceğim' cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:03
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ......12 dk önce
    Aman haaa, aman!!!!! Reis sakın bu adamın oyununa gelme. Randevu falan verme. Çünkü adı pisliğe karıştı. Sahtecilik olayı söz konusu. Aman , aman, aman.
  • Halit Halit 15 dk önce
    Şerefsiz haysiyetsiz h.in ne randevusu adi herif tüm zillet itifakı h.indir ..............
  • receprecep22 dk önce
    demekki oluyorki mafya durumundan gidemeyecek anayoldan geçerken bakar artık

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