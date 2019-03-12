Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş ile buluştu. Seçim süreci ve son dönemde yaşanan "sahte senet" iddiaları ilgili konuşan Yavaş 'Asıl mağdur olan benim. Bana verilen senet sahte' diye konuştu.

"Erdoğan'dan randevu alacağım''

Yavaş Selvi'nin 'Seçilirseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen randevu ister misiniz?' sorusuna 'Hemen istemeye gerek yok. Eğer Ankara için bir borçlanma gerekirse tabii ki kendisinden randevu alıp gideceğim' cevabını verdi.