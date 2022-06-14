Mansur neredesin? Ankara'da metro seferi de durdu

YENİ AKİT / ANKARA

Günlerdir Ankara’da sağanak yağışlar devam ederken, zaman zaman sel ve su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ankara’da birkaç gündür devam eden kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü; bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kentin özellikle Çankaya ilçesinde çeşitli noktalarında sel baskınları yaşanırken ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Öğleden sonra başlayan yağış sırasında Konya-Samsun yolunda biriken su nedeniyle trafik kilitlenirken, Metro istasyonlarında aksamalar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi metro istasyonlarında yaşanan aksaklıkla ilgili yaptığı açıklamada, “Koru metro depo sahası yanındaki Kutugün Deresi'ndeki taşkın nedeniyle Koru-Çayyolu istasyonları arasındaki hatta su seviyesi artmıştır. Bölgedeki enerji tedbiren kesilmiş olup Koru-Beytepe arasında otobüs servisi başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bilançoyu da açıklayan ABB, “Ankara İtfaiyesine, 100 su baskını ihbarı ve Sincan'da - 6 insan kurtarma, Çankaya'da 12 insan kurtarma, Yenimahalle'de 4 insan kurtarma, Ayaş'ta 1 insan kurtarma, Şereflikoçhisar'da 6 insan kurtarma” olduğunu aktardı.