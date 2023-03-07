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Yerel Manisa’da silahlı kavga
Yerel

Manisa’da silahlı kavga

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi evinden getirdiği pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:28:00 -
Manisa’da silahlı kavga

Olay yerinden kaçan saldırgan şahıs, ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfeğiyle birlikte emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında 3 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Y. (45) evinden aldığı ruhsatsız pompalı tüfekle, tartıştığı M.A.K. (39) ve G.K. (28)’yi yaraladı. Olayın ihbar edilmesinden kısa süre sonra olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. G.K. kolundan, M.A.K. ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı. M.Y. ise ruhsatsız olduğu öğrenilen pompalı tüfeğiyle birlikte emniyet tarafından yakalandı.

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