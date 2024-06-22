Manisa'da orman yangını: 2 köyde bazı evler tamamen yandı!
Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.
Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi.
Manisa'nın Salihli ilçesi Yağbasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe itfaiye ekipleri ile bölgedeki köylerde yaşayanlar, söndürme çalışmalarına destek verdi.
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Ekipler, 65 hanede 200 kişinin yaşadığı Karasavcı Mahallesi ile 80 hanede 230 kişinin yaşadığı Yağbasan Mahallesi'ni tedbir amaçlı tahliye etti.
Yangın nedeniyle Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinde bazı evler tamamen yandı.
Bazı büyükbaş ve küçükbaşlar telef oldu, tarım arazileri zarar gördü.
Yangına müdahale eden 2 orman personeli de dumandan etkilendi.
Orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
(İLKHA)