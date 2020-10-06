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Aktüel Manisa'da hünnap hasadı başladı
Aktüel

Manisa'da hünnap hasadı başladı

Demirci ilçesinde üretimi yapılan meyvede bu yıl 220 ton civarında rekolte bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:11:42 -
Manisa'da hünnap hasadı başladı

MANİSA (AA) - Demirci ilçesinin tescilli meyvesi hünnap hasat edilmeye başlandı.

İlçe merkezi başta olmak üzere 20'ye yakın mahallede üretimi yapılan hünnap meyvesi, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Hasadına başlanan hünnapta bu yıl 220 ton civarında rekolte bekleniyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanlığınca ağustosta "Demirci Hünnabı" olarak coğrafi işareti alınan meyve, başta İstanbul olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Bölgedeki hünnap hasadı ekim sonuna kadar devam ediyor.

Üreticiler sabahın erken saatlerinde sırıklarla, ağaç altına serdikleri naylonlara hünnap meyvelerini silkeleyerek topluyor. Yapraklarından ayrılan meyve daha sonra kurutulmak üzere güneşe seriliyor.

Hünnap bu yıl tüccarlara kilogramı 20 liradan satılıyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, hünnap meyvesinin bölgenin önemli geçim kaynakları arasında bulunduğunu söyledi.

Kapama meyve bahçe modelinde 400 dekarlık bir alanda hünnap üretimi yapıldığını anlatan Köse, "Her geçen gün üretim kapasitesi artıyor. Hünnap sağlık için çok faydalı. Kalp damar hastalıklarına karşı faydalı ve kan şekerini düzenliyor. Üreticilerimize fidan temin ederek arazileri üretime açmaya gayret ediyoruz." dedi.

Üretici Osman Söylenç ise bu yıl 4 ton hünnap hasat etmeyi beklediğini dile getirdi.

Hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmadıklarını vurgulayan Söylenç, "Arazime 80 fidan daha diktim. Bir hünnap fidanı 8 senede meyve veriyor. Dışarıdan çok talep alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 ton ürün almıştım, tamamına yakınını sattım. " ifadelerini kullandı.


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