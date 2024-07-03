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Yaşam Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaşam

Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 03:53:00 -
Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Borlu Mahallesi Narlı mevkisindeki makilik ve tarımsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için mahalle sakinleri ve çiftçiler de ekiplere destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: AA

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