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Aktüel

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

2020-04-28 17:32:09 -
Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da bitkin halde bulunan kulaklı orman baykuşu yavrusu, koruma altına alındı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde uçamayan bir baykuş yavrusu bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, çevre sakinlerince bulunan bitkin haldeki kuşu, tedavi edilmek üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Veterineri Engin Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan kulaklı orman baykuşu türünden olduğunu belirtti.

Baykuşun ilk tedavisini yaptıklarını dile getiren Bahçeci, "Açık bir yarası yoktu ama bitkin haldeydi. 10-15 gün kadar misafir ettikten sonra ait olduğu yere bırakacağız." dedi.

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