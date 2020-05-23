  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hızlı tren seferleri başladı mı? | Hızlı tren bileti nasıl alınır?

İş dünyası güçlü dönüş yapacak

Albayrak: 2023 hedefinden sapma yok

Markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık olacak?

Müslüman’ın Müslüman’a 6 görevi
için kalan
Aktüel

Manisa’da aynı eve ikinci kez kumar baskını

Manisa’nın Soma ilçesinde bir evde gece yarısı kumar oynandığı ihbarını alan alan emniyet güçleri biri ev sahibi 13 kişiye 40 bin 950 TL idari işlem uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:27:05 -
Manisa’da aynı eve ikinci kez kumar baskını

Manisa’nın Soma ilçesinde bir evde gece yarısı kumar oynandığı ihbarını alan alan emniyet güçleri biri ev sahibi 13 kişiye 40 bin 950 TL idari işlem uyguladı. Ev sahibine daha öncede ’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.


Manisa’nın Soma ilçesinde saat 00.15 sıralarında merkezdeki Namazgah Mahallesinde bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adreste yapılan aramada kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve yazboz ele geçirildi. Hakkında daha öncede ’Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarından işlem yapılan ev sahibi T.İ. hakkında ’Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli işlem, ikamette bulunan 13 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan toplam 40 bin 950 TL idari işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı