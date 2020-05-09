Manisa Büyükşehir’in mama desteği sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan besleme noktalarına mama bırakmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada can dostların sağlık durumları da gözden geçirildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının, can dostlarımızın beslenmelerine olumsuzluk oluşturmaması için önlemlerin arttırıldığı ve mama desteğinin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.