Mangal severlere özel 5 çeşit sos tarifi

Kırmızı ya da beyaz etleri bir miktar sosla marine etmek daha lezzetli bir yemeğe sahip olmanızı sağlayacaktır. Özellikle mangal üzerinde is kokusuyla birleşip, soslarla bütünleşen etin tadı damağınıza yerleşecek. Sizin için hazırladığımız bu sosları, kendi zevkinize göre farklılaştırabilirsiniz.

Barbekü sos

Biraz acı ve bir miktar mayhoş tat arayanlar için hazırlanmış özel bir sos olan barbekü; etlerinizi pişirmeden de, pişirdikten sonra da kullanabileceğiniz bir tarif. Marine etmek istediğinizde 3 saat bekletmeniz en iyi sonuçları almanızı sağlayacaktır.

yarım çay bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı esmer şeker

2 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı acılı sos

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay bardağı su

tuz

Şeker ve suyu tencere içerisine alarak orta ateşte eritin. Üzerine soya sosu, sirke, acı sos ve domates püresini alarak devamlı karıştırın.

Bir miktar toparlanmaya başlayıp, kıvam almadan ocaktan alın.

Ardından sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Etlere sürerek dolapta bekletin.

Beyaz ete özel sos

2 dakika içerisinde marine edeceğiniz bu tarifin tadını saatler boyunca unutamayacaksınız.

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan suyu

2 diş sarımsak

1 dal taze kekik ya da kuru kekik

bir miktar taze fesleğen

tuz, karabiber, köri

Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Dilediğiniz baharatları ilave etmekte özgürsünüz.

Ortalama 2 saat kadar dolapta dinlendirerek pişirebilirsiniz.

Çok vakti olmayanlar dolabın buzluk kısmında da bir süre bekletebilir.

Kırmızı ete özel sos

1 bardak krema

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

karabiber

kırmızı biber

kekik

tuz

Bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırıp, etlere hafif çentik atarak, sürün. 2-3 saat kadar dinlendirip pişirebilirsiniz.

Kremayı ağır bulanlar, yoğurt ile de yapabilirler.

Sarımsaklı mayonez

Her türlü et ile harika bir lezzete dönüşen bu sos, çeşitli baharatlarla da tatlandırıldığında çok farklı bir dokuya sahip oluyor. Özellikle karabiber ve kekik eklendiğinde kırmızı etlerin yanında sevilerek tüketiliyor.

1 yumurta sarısı

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

1 su bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı limon suyu

tuz

Derin bir kase içerisine hardal, limon suyu ve yumurtayı alarak çırpın.

Homojen bir kıvam aldığında, içerisine sıvıyağı, ip gibi akıtarak çok yavaş şekilde dökün.

Bir taraftan çırpmaya devam ettiğiniz sos yavaş yavaş kıvam alacaktır. Dilediğiniz kıvama geldiğinde, çırpmayı ve sıvıyağ dökmetyi bırakabilirsiniz.

En son içerisine sarımsakları atarak karıştırın. Bir süre dinlendirip, etlerinizin yanında çiğ şekilde tüketebilirsiniz.

Anında kullanılabilen sos

Şipşak hazırlayacağınız bu sosu, 10 dakika içinde pişirmeye hazır hale getirebilirsiniz. Sizi yormayacak fakat ete farklı bir doku katacaktır.

4 yemek kaşığı sıvıyağ

1 kaşık hardal

1,5 kaşık soya sosu

1 diş sarımsak

tuz, karabiber

Pesto sos

Ek olarak her türlü tüketebileceğiniz bir sos türünü eklemekte fayda gördük. Tarifine buradan ulaşabileceğiniz bu sosa hayran kalacaksınız.

Pesto sos, sade şekilde tüketilebileceği gibi her çeşit yiyecekle birlikte yenebilir. Hatta kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Farklı bir sos arayanlar denedikten sonra vazgeçemeyecekleri "pesto sos"u deneyebilirler.