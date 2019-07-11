0553 313 94 23

Mangal severlere özel 5 çeşit sos tarifi

Yazın en güzel yönlerinden biri de yemyeşil çimler içerisinde piknik yapmak olsa gerek. Negatif enerjilerden arınıp, oksijenle bütünleştiğimiz bu alanda, yemeklerin de lezzetli olması önemlidir tabi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
Mangal severlere özel 5 çeşit sos tarifi

Kırmızı ya da beyaz etleri bir miktar sosla marine etmek daha lezzetli bir yemeğe sahip olmanızı sağlayacaktır. Özellikle mangal üzerinde is kokusuyla birleşip, soslarla bütünleşen etin tadı damağınıza yerleşecek. Sizin için hazırladığımız bu sosları, kendi zevkinize göre farklılaştırabilirsiniz.

Barbekü sos

Biraz acı ve bir miktar mayhoş tat arayanlar için hazırlanmış özel bir sos olan barbekü; etlerinizi pişirmeden de, pişirdikten sonra da kullanabileceğiniz bir tarif. Marine etmek istediğinizde 3 saat bekletmeniz en iyi sonuçları almanızı sağlayacaktır. 

barbekü sos - özel soslar - değişik soslar

  • yarım çay bardağı domates püresi
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı acılı sos
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay bardağı su
  • tuz

Şeker ve suyu tencere içerisine alarak orta ateşte eritin. Üzerine soya sosu, sirke, acı sos ve domates püresini alarak devamlı karıştırın. 

Bir miktar toparlanmaya başlayıp, kıvam almadan ocaktan alın.

Ardından sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Etlere sürerek dolapta bekletin. 

 

Beyaz ete özel sos

2 dakika içerisinde marine edeceğiniz bu tarifin tadını saatler boyunca unutamayacaksınız.

et için sos - özel sos - değişik soslar

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 soğan suyu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 dal taze kekik ya da kuru kekik
  • bir miktar taze fesleğen
  • tuz, karabiber, köri

Bütün malzemeleri homojen olacak şekilde karıştırın. Dilediğiniz baharatları ilave etmekte özgürsünüz. 

Ortalama 2 saat kadar dolapta dinlendirerek pişirebilirsiniz.

Çok vakti olmayanlar dolabın buzluk kısmında da bir süre bekletebilir.

 

Kırmızı ete özel sos

kırmızı et sosu - özel soslar

  • 1 bardak krema
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • karabiber
  • kırmızı biber
  • kekik
  • tuz

Bütün malzemeleri homojen şekilde karıştırıp, etlere hafif çentik atarak, sürün. 2-3 saat kadar dinlendirip pişirebilirsiniz.

Kremayı ağır bulanlar, yoğurt ile de yapabilirler. 

 

Sarımsaklı mayonez

Her türlü et ile harika bir lezzete dönüşen bu sos, çeşitli baharatlarla da tatlandırıldığında çok farklı bir dokuya sahip oluyor. Özellikle karabiber ve kekik eklendiğinde kırmızı etlerin yanında sevilerek tüketiliyor.

sarımsaklı mayonez - özel soslar - manga sosları

  • 1 yumurta sarısı
  • 5 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • tuz

Derin bir kase içerisine hardal, limon suyu ve yumurtayı alarak çırpın. 

Homojen bir kıvam aldığında, içerisine sıvıyağı, ip gibi akıtarak çok yavaş şekilde dökün. 

Bir taraftan çırpmaya devam ettiğiniz sos yavaş yavaş kıvam alacaktır. Dilediğiniz kıvama geldiğinde, çırpmayı ve sıvıyağ dökmetyi bırakabilirsiniz.

En son içerisine sarımsakları atarak karıştırın. Bir süre dinlendirip, etlerinizin yanında çiğ şekilde tüketebilirsiniz.

 

Anında kullanılabilen sos 

Şipşak hazırlayacağınız bu sosu, 10 dakika içinde pişirmeye hazır hale getirebilirsiniz. Sizi yormayacak fakat ete farklı bir doku katacaktır.

sos - özel soslar - balık sos

  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 kaşık hardal
  • 1,5 kaşık soya sosu
  • 1 diş sarımsak
  • tuz, karabiber

 

Pesto sos

Ek olarak her türlü tüketebileceğiniz bir sos türünü eklemekte fayda gördük. Tarifine buradan ulaşabileceğiniz bu sosa hayran kalacaksınız.

Pesto sos, sade şekilde tüketilebileceği gibi her çeşit yiyecekle birlikte yenebilir. Hatta kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 

pesto sos - özel soslar

Farklı bir sos arayanlar denedikten sonra vazgeçemeyecekleri "pesto sos"u deneyebilirler.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:00
  1. Pesto sosu
  2. rench sos
  3. balzamik sos
  4. tavuk sosu nasıl hazırlanır
  5. et sosu
  6. tavuk sosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı
    1. Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı
    2. Yurt dışından getirilen ürünlere..
    3. Ankara Büyükşehir Belediye’sine dikkat..
    4. Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve..
    5. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığına
    6. Abdullah Gül'ün eski danışmanından,..
    7. Nurhak, lavanta kokulu ilçe olmaya aday
    8. Meteoroloji'den 3 il için sağanak ve..
    9. Ardahan Beşiktaş Köyü’nde Kültür..
    10. Ekvador Devlet Başkanı Moreno,..
    11. MTSO’da e-ticaret ve e-ihracat eğitimi..
    12. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    13. Manisa’nın birlikteliği Ankara’ya..
    14. 23 Haziran’da ne oldu?
    15. Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen..
    16. Türkiye’de Kaşmen ismini taşıyan tek..
    17. Rusya’da elektrik santralinde yangın
    18. Kilis’teki halk kütüphanelerinin 14..
    19. Komşular arası sopalı kavga: 1’i kadın..
    20. D-100 karayolunda kontrolden çıkan..
    21. Denizden boğazında plastik kelepçeyle..
    22. Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet..
    23. Bursa’da küçük çocuğun balkonda..
    24. Turgutlu’nun pazarları pırıl pırıl
    25. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca..
    26. Srebrenitsa soykırımının 24. yılı
    27. MXGP, Milli Piyango biletlerinde
    28. İmam nikahlı eşini öldüren sanığın..
    29. Belediye Başkanı Çaylı: “ Seyir Terası..
    30. Kestel’de gençler spora yönlendiriliyor
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!