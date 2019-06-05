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Beyaz şeker mi, esmer şeker mi faydalı ?

Esmer ekmek, buğday ekmeği gibi gıdaların normal ekmeğe oranla daha az zararlı olduğu düşüncesi hakim. Bu düşünceden yola çıkarak esmer şekerde, normal şekere oranla daha masum diyen bir güruh türedi. Gerçekten durum böyle mi?

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:24
Beyaz şeker mi, esmer şeker mi faydalı ?

Esmer ve beyaz şekerlerin üretim aşamalarından bile bu durum açıkça anlaşılabilir.

Beyaz şeker üretilirken, şeker pancarından koyu renkli ve kıvamlı bir sıvı çıkar. Bu maddeye melas adı verilir. Melas beyaz şekerin içerisine ilave edildiğinde kahverengi şeker meydana gelir. Yani esmer şekerde zaten beyaz şekerin ta kendisidir. İki şeker arasında % 0,2 gibi bir fark bulunur. Kalori olarak da pek farklılık bulunmadığı gibi, diyet olarak bakılan esmer şeker de hiç masum değil.

Esmer şeker ani kan basıncı yüksekliği ve ardından gelen açlık hissiyatıyla ekstra kilo almanızı sağlayacaktır. Bu bütün şekerler için geçerlidir.

En iyisi, alışkanlıklardan kurtularak şekersiz bir hayata başlamak daha verimli sonuçlar verecektir.

Esmer şeker de enerji verdiği ve yapay olduğu için tavsiye edilen bir ürün değil. En kısa sürede bırakmanız gerekir. 

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:24
  1. esmer şeker
  2. esmer şeker kilo aldırı mı?
  3. esmer şeker nasıl yapılır?
  4. esmer şekerin faydaları
  5. Esmer şeker diyet midir

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