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Siyaset Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni hamle!
Siyaset

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni hamle!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özel'den Kılıçdaroğlu'na yeni hamle!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün açıkladığı 19 kişilik MYK'sı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası Özel, harekete geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün açıkladığı 19 kişilik MYK'sı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sonrası Özel, harekete geçti.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen A takımını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK'sında ilk toplantı gerçekleştirildi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Mutlak butlan kararının ardından yapılan seçimde CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel ise, partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

GRUP TOPLANTISIYLA YETİNMEYECEK! TARİH DE SAAT DE BELLİ OLDU

Özel'in hamlesi sadece grup toplantısıyla sınırlı kalmadı. Özgür Özel'in yarın TBMM'de kendi MYK'sını toplayacağı öğrenildi. Toplantı saat 11'de başlayacak.

 

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN YENİ MYK LİSTESİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibini oluşturan yeni "A Takımı" şu isimlerden oluştu:

Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık – Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

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