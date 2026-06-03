Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 10 bin Yahudi girdi! Müslüman ülkelerin ruhuna el fatiha!

Kudüs Valiliği tarafından yayınlanan resmi bir rapor, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ve kentin kurumlarına yönelik uygulamalarında artış yaşandığını ortaya koydu.

Raporda, İsrail'in kentin demografik ve coğrafi yapısını değiştirmeyi hedefleyen "Yahudileştirme" politikalarını hızlandırdığı belirtildi.

Rapora göre mayıs ayında en dikkat çekici gelişmelerin başında, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, ev yıkımları, gözaltılar, öldürme vakaları ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına yönelik uygulamalar yer aldı.

Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 10 bin baskın girişimi

Kudüs Valiliği'nin verilerine göre mayıs ayında 7 bin 244 Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ayrıca Yahudilerden 2 bin 690 kişinin de "turistik ziyaret" adı altında Harem-i Şerif'e giriş yaptığı kaydedildi.

Raporda, önceki aylara kıyasla baskın sayılarında belirgin artış yaşandığı belirtilirken, bu ziyaretlerin İsrail güvenlik güçlerinin yoğun koruması altında gerçekleştirildiği ifade edildi. Yahudilerin baskınlar sırasında dini ritüeller gerçekleştirdiği, İsrail bayrakları taşıdığı ve kurban kesme girişimlerinde bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Şavuot (Haftalar Bayramı) nedeniyle cuma günü Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının, 1967'den bu yana bir ilk olduğu belirtildi.

3 Filistinli hayatını kaybetti

Rapora göre İsrail işgal güçlerinin uygulamaları sonucu mayıs ayında Kudüs'te 3 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi ise gerçek ve plastik mermilerle vurulma ya da darp edilme sonucu yaralandı. Aynı dönemde Yahudi çeteler tarafından gerçekleştirilen 45 saldırı kayda geçti. Bunların 9'unun doğrudan fiziksel saldırı olduğu belirtildi. Saldırıların Mescid-i Aksa'yı, Bedevi topluluklarını, özel mülkleri ve İslami ile Hristiyan kutsal mekanlarını hedef aldığı ifade edildi.

101 kişi gözaltına alındı

Kudüs Valiliği, mayıs ayında İsrail güçleri tarafından 101 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 3 kadın ve 9 çocuğun bulunduğu belirtilirken, operasyonlar sırasında darp, tehdit ve kötü muamele vakalarının da yaşandığı kaydedildi.

Rapora göre İsrail mahkemeleri tarafından 15 ayrı ceza kararı verildi. Bunların 10'unun idari tutuklama kararı olduğu ifade edildi. Ayrıca 8 ev hapsi kararı ile 67 kişinin farklı sürelerle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığı bildirildi.

84 yıkım ve hafriyat operasyonu

Raporda İsrail makamlarının mayıs ayında Kudüs genelinde 84 yıkım ve hafriyat operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi. Bu kapsamda 21 Filistinli aile evlerini kendi imkanlarıyla yıkmaya zorlandı. İsrail belediyesi ve iş makineleri tarafından gerçekleştirilen yıkım sayısının ise 56 olduğu aktarıldı.

Buna ek olarak 7 hafriyat çalışmasının Filistinlilere ait arazi ve mülkleri hedef aldığı kaydedildi.

Eğitim ve medya kurumları da hedefte

Kudüs Valiliği, İsrail'in dini, eğitim, kültür ve medya alanlarında faaliyet gösteren Filistin kurumlarına yönelik baskılarını da artırdığını bildirdi. Raporda gazetecilerin hedef alındığı, bazılarına ateş açıldığı ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararları verildiği ifade edildi. Bu uygulamaların Filistin varlığını zayıflatmayı ve İsrail'in kent üzerindeki kontrolünü pekiştirmeyi amaçladığı savunuldu.

Yeni yerleşim projeleri onaylandı

Rapora göre İsrail makamları mayıs ayında çok sayıda yeni yerleşim projesini ilerletti. Bunlar arasında, UNRWA'nın Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki eski merkezinin askeri ve güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmesi de yer aldı.

Ayrıca Mescid-i Aksa çevresi ile Burak Duvarı bölgesinde yeni projelerin onaylandığı, kuzeybatı Kudüs'teki Nebi Samuel ve Beyt İksa bölgelerinde arazi kamulaştırmalarının sürdüğü belirtildi.

Kudüs Valiliği'nin verilerine göre mayıs ayında toplam 15 yeni yerleşim planı tespit edildi. Bunlardan 3'ü yaklaşık 340 dönümlük alanı kapsayan ön onay aşamasına gelirken, 4 plan kapsamında 55 dönümlük alanda 547 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verildi.

Kaynak: Mepa News, Al Jazeera