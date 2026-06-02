Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li isim ifşa etti: İmzacı 111 vekile rüşvet bombası

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyas, 111 imzayla olağanüstü kurultay isteyen CHP’li milletvekillerine ağzının payını fena verdi.

Sosyal medya hesabından, 111 milletvekilinin yeni dönem için adaylık sözü aldıklarına dikkat çeken Yusuf Erciyas, “Siz artık kaç dönemdir koltuğu işgal ediyorsunuz, bu vesileyle aday olmayacağınızı ilan eder misiniz? Bir de 111 milletvekiline tekrar seçilme sözü ( rüşveti ) verildiği, yoğun baskı kurulmak suretiyle imza almaya çalışıldığı konuşuyor” dedi.

“DELEGELERİN NEREDEYSE 90-100 CİVARINA MECLİS ÜYELİĞİ VERDİNİZ!”

Eleştirilerini sürdüren üç dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim olan Erciyas, “111 milletvekili, atama değil, ön seçime gireceğinin sözünü verebiliyor mu, bunu da paylaşsınlar yoksa bu koltuk rüşveti karşılığı imza verdikleri şaibesi tekrar tartışılır. İstanbul’daki delegelerin neredeyse 90-100 civarına meclis üyeliği verdiniz de...” diyerek, CHP İstanbul delegelerine de “meclis üyeliği” kisvesi altında siyasi rüşvet verildiğini ifşa etti.

