Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana otobüslere büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hikmet Sungur, en çok 302 modelini sevdiğini belirterek, "Otobüslerde ve klasik arabalarda en sevdiğim model 302'dir. Eski yıllarda bu araçla Arabistan'a gidip uzun yol yaptım. Arabadan biraz anlayan birini asla yarı yolda bırakmaz. Çok sağlam ve özel bir araçtır" dedi. Minyatür projesinin ortaya çıkış sürecini anlatan Sungur, Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nun da projeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sungur, "Biz bir grup kurduk. Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nda projemi anlattım. Onlar da kabul etti ve hem maddi hem manevi anlamda çok destek verdiler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri var" diye konuştu. İlkokul mezunu olduğunu ancak yılların verdiği tecrübeyle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sungur, "Ben ilkokul mezunuyum ama otobüsün tam ölçekli minyatür modelini tasarladık. Yaklaşık 8 ay boyunca sürekli çabaladık. Özellikle son bir ay gecelere kadar çalıştım. Aracın en küçük detayına kadar birebir olmasına özen gösterdik" ifadelerini kullandı.