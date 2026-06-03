  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış giden ürün zehir çıktı İstanbul'da kritik buluşma: Hakan Safi, Ali Koç'a rağmen o isimle görüştü mü? Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi mikser gibi karıştıran atama! 100 bin TL’lik itirafın ardından gelen görev ağızları açık bıraktı OECD'den küresel ekonomi için yeni uyarı: Büyüme tahminleri aşağı çekildi Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı Emekli olacaklar dikkat! 1 ay daha bekleyenin cebine tam 181 bin TL ekstra para girecek Sessiz sedasız gitmişti o Portekizli! Aziz Yıldırım: Ben olsaydım başka Mourinho olurdu Cim-Bom'da olağanüstü hal ilan edildi bile... ESPN, Galatasaray'ın Bernardo Silva transferini yazdı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Hikmet Sungur, yıllarca kullandığı Mercedes 302 model otobüsü minyatür olarak hazırladı.

#1
Foto - Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan polyurea kaplama ustası Hikmet Sungur (59), yıllarca direksiyonuna geçtiği ve hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Mercedes 302 model otobüsü unutulmaz kılmak için sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Geçmişte kullandığı aracın birebir minyatürünü yapmak için kolları sıvayan Sungur, 10 kişilik ekiple birlikte 8 ay boyunca yoğun mesai harcadı.

#2
Foto - Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana otobüslere büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hikmet Sungur, en çok 302 modelini sevdiğini belirterek, "Otobüslerde ve klasik arabalarda en sevdiğim model 302'dir. Eski yıllarda bu araçla Arabistan'a gidip uzun yol yaptım. Arabadan biraz anlayan birini asla yarı yolda bırakmaz. Çok sağlam ve özel bir araçtır" dedi. Minyatür projesinin ortaya çıkış sürecini anlatan Sungur, Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nun da projeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Sungur, "Biz bir grup kurduk. Türkiye Nostalji Otobüsler Grubu'nda projemi anlattım. Onlar da kabul etti ve hem maddi hem manevi anlamda çok destek verdiler. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri var" diye konuştu. İlkokul mezunu olduğunu ancak yılların verdiği tecrübeyle projeyi hayata geçirdiklerini belirten Sungur, "Ben ilkokul mezunuyum ama otobüsün tam ölçekli minyatür modelini tasarladık. Yaklaşık 8 ay boyunca sürekli çabaladık. Özellikle son bir ay gecelere kadar çalıştım. Aracın en küçük detayına kadar birebir olmasına özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Şasisinden pencerelerine, iç tasarımından dış görünümüne kadar tamamen el emeğiyle hazırlanan minyatür otobüs, tamamlanmasının ardından TÜRNOG tarafından Eskişehir'de üçüncüsü düzenlenen etkinlikte sergilendi. Katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşan model, ziyaretçilerden tam not aldı. 302'nin yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde tanınan bir araç olduğunu vurgulayan Sungur, ortaya çıkan çalışmanın benzersiz olduğunu söyledi. Sungur, "302 modeli sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tanınan ve bilinen bir araçtır. Bu minyatür hali ise şu an için Türkiye'de ve dünyada tek. Gören herkes durduruyor, incelemek istiyor. Çok beğenildi" dedi.

#4
Foto - Yıllarca direksiyonunda ekmek kazandı! Unutamadığı otobüsü 8 ayda yeniden yaptı

Yıllarca aynı araçla çalıştığını anlatan Sungur, "Askerden geldiğim günden beri 302 ile servisçilik yaptım. Gezmeye de düğüne de bu araçla giderdim. Hayatımın önemli bir parçasıydı. Bu yüzden onun minyatürünü yapmak benim için ayrı bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu. Yeni projeler üzerinde çalıştığını da açıklayan Sungur, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni projelerim de var. O da tamamlandığında herkesin konuşacağı, dillere destan bir proje olacağına eminim. Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap
Gündem

Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, kendisini "iğrenç bıyıklı" diye hedef alan Özgür Özel'e cevap verdi...
MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli
Gündem

MHP lideri Bahçeli: Yargıtay CHP için kararını vermeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğ..
Muğlalı emekli adam 500 milyon TL'lik servetini bakın nereye bağışladı!
Yaşam

Muğlalı emekli adam 500 milyon TL'lik servetini bakın nereye bağışladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, eğitim camiasını derinden duygulandıran dev bir bağışa imza atıldı. Uzun yıllar ABD'de inşaat mühendisi olara..
Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i bitirecek itiraf: 1 milyon TL gönderdim
Gündem

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i bitirecek itiraf: 1 milyon TL gönderdim

Ek ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'i terletecek açıklamalar yaptı. Kurultay sürecinde yaklaşık 700 delegey..
Özeller’den yine hadsiz çıkış! Asker eskisi 'darbe' imasında bulundu
Gündem

Özeller’den yine hadsiz çıkış! Asker eskisi 'darbe' imasında bulundu

Asker eskisi Orkun Özeller, hem seçilmiş hükümeti hem bakanları hedef alarak açıkça darbe çığırtkanlığına soyundu.
SGK düğmeye bastı! Milyonlarca EYT'liye kötü haber!
Ekonomi

SGK düğmeye bastı! Milyonlarca EYT'liye kötü haber!

Türkiye'de 3.5 milyonu aşkın kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile erken emekli olma şansı yakalamıştı. Sosyal Güvenlik Kur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23