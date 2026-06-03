Özkan Yalım'dan kurultay ifadesi: "115 delegeden ıslak imza topladık"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılıkta dile getirdiği iddia edilen beyanlar gündeme damga vurdu.

İddialara göre Yalım, kurultay öncesinde "değişim" hareketi kapsamında yürüttüğü çalışmalar sırasında toplam 115 delegeden ıslak imza toplandığını söyledi. Yalım'ın ifadesinde, delegelerin "Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'i destekliyorum" ibaresinin yer aldığı metni imzalayarak kendisine teslim ettiklerini anlattığı öne sürüldü.

İMZALARIN TESLİM EDİLDİĞİ İDDİASI

Yalım'ın, topladığı 115 adet imzalı belgeyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini ifade ettiği iddia edildi. Ayrıca Uşak'ın 6 delegesinden il başkanı hariç 5'inin de destek imzası verdiğini ve bu isimlerin söz konusu listenin içerisinde yer aldığını belirttiği öne sürüldü.

700 DELEGEYİ ARADIĞINI İDDİA ETTİ

İfadesinde kurultay öncesi yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdiği belirtilen Yalım'ın, Ankara Çankaya'da bulunan seçim koordinasyon merkezinden yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak Özgür Özel'e destek istediğini anlattığı kaydedildi.

Yalım'ın, koordinasyon merkezinin genel koordinasyonunda Veli Ağbaba'nın bulunduğunu, İstanbul ayağında ise Suat Özçağdaş'ın görev aldığını düşündüğünü söylediği iddia edildi.

İŞ VAADİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında bir de iş vaadi konusu yer aldı. Yalım'ın, Kahramanmaraşlı bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini, kendisinin de özgeçmişleri ilgili isimlere ilettiğini ifade ettiği öne sürüldü.

"1 MİLYON LİRALIK MAVİ VALİZ" İDDİASI

Yalım'ın ifadesinde yer aldığı belirtilen en dikkat çekici iddialardan biri ise para trafiğine ilişkin oldu. İddiaya göre Yalım, kurultay masraflarında kullanılmak üzere 1 milyon lira nakit parayı Denizli'de Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini ve paranın Özgür Özel'in aracındaki mavi valize konulacağını söyledi.

Yalım ayrıca, kurultay döneminde delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının araştırılması için yaklaşık 1200 delegenin yakınlarına ait SGK kayıtlarının incelenmesi gerektiğini savundu.

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ederken, söz konusu iddialarla ilgili yargı makamlarının incelemelerinin sürdüğü belirtildi.