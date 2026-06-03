  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle giderse müzakereler tıkanacak! ABD'den İran'a yaptırım kararı Elinden tuttukları kızı da yalanlarına ortak ettiler Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine tek cümlelik cevap Rubio'ya İsrail tokadı Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü Canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi “Ben ağladım” dedi, jandarma sarıldı! 3 yaşındaki Göktürk ormanda bulundu Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti 8 ülkeden Küdüs ve Mescid-i Aksa açıklaması: Bu vandallığı derhal durdurun
Gündem CHP'deki FETÖ tartışmasına firari FETÖ'cüler de katıldı
Gündem

CHP'deki FETÖ tartışmasına firari FETÖ'cüler de katıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP'deki FETÖ tartışmasına firari FETÖ'cüler de katıldı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Altınok, parti içindeki karşılıklı suçlamaların artık firari FETÖ mensuplarının açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandığını savundu.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında CHP'de son günlerde büyüyen FETÖ tartışmalarını ele aldı. Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında yaptığı "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim" açıklamasının ardından parti içindeki hesaplaşmanın derinleştiğini ifade etti.

Altınok'a göre Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamasıyla yalnızca geçmişe dönük bir özeleştiri yapmakla kalmadı, aynı zamanda parti içindeki bazı isimleri de hedef aldı. Yazısında, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibini "içimizdeki FETÖ" ve "dış odaklarla bağlantılı yapı" olarak işaret ettiğini öne sürdü.

"YILLARDIR YAZIYORUM"

Melih Altınok, CHP ile FETÖ arasındaki ilişkilere dair tartışmaları uzun yıllardır gündeme getirdiğini belirterek, Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonundan itibaren yaşanan sürecin dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.

Altınok, CHP içerisinde FETÖ ile hesaplaşma yaşanmadığını ve partinin uzun yıllar boyunca bu konuda ciddi bir yüzleşmeden kaçındığını ileri sürdü.

BİRGÜL AYMAN GÜLER HATIRLATMASI

Yazısında eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in 2014 yılında yaptığı açıklamalara da yer veren Altınok, Güler'in o dönemde CHP ile cemaat arasında seçim iş birliği yapıldığı yönündeki sözlerini hatırlattı.

Altınok, Güler'in açıklamalarının o dönem parti yönetimi tarafından dikkate alınmadığını ve kendisinin daha sonra CHP'den ihraç edildiğini belirtti.

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN AÇIKLAMALARI

Melih Altınok, CHP'deki son tartışmalara firari FETÖ mensuplarının da dahil olduğunu savundu. Yazısında, yurt dışında bulunan bazı isimlerin yayınladıkları videolarla CHP içerisindeki tartışmalara müdahil olduklarını ve özellikle Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesinin tezlerine destek veren açıklamalar yaptıklarını ileri sürdü.

Altınok, son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamaların CHP içerisindeki tartışmayı daha da büyüttüğünü ifade ederek, firari örgüt mensuplarının ortaya attığı iddiaların siyasi hesaplaşmanın bir parçası haline geldiğini öne sürdü.

CHP'DE GERİLİM BÜYÜYOR

CHP'de Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında karşılıklı açıklamalar sürerken, parti içindeki FETÖ tartışmasının önümüzdeki günlerde de gündemdeki yerini koruması bekleniyor.

Altınok, yazısını CHP'deki mevcut tartışmanın yalnızca bir liderlik mücadelesi olmadığını, aynı zamanda geçmişte yaşanan ilişkiler ve siyasi tercihler üzerinden yürüyen kapsamlı bir hesaplaşmaya dönüştüğünü savunarak tamamladı.

İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası
İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası

Gündem

İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası

Nedim Şener: Hepiniz oradaydınız! FETÖ ile kirlenmiş CHP'lilerin çamur güreşi
Nedim Şener: Hepiniz oradaydınız! FETÖ ile kirlenmiş CHP'lilerin çamur güreşi

Gündem

Nedim Şener: Hepiniz oradaydınız! FETÖ ile kirlenmiş CHP'lilerin çamur güreşi

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler onlar mı? CHP'de "Zoom çetesi" tartışması
Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler onlar mı? CHP'de "Zoom çetesi" tartışması

Gündem

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler onlar mı? CHP'de "Zoom çetesi" tartışması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23