CHP'deki FETÖ tartışmasına firari FETÖ'cüler de katıldı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında CHP'de son günlerde büyüyen FETÖ tartışmalarını ele aldı. Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında yaptığı "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim" açıklamasının ardından parti içindeki hesaplaşmanın derinleştiğini ifade etti.

Altınok'a göre Kılıçdaroğlu, söz konusu açıklamasıyla yalnızca geçmişe dönük bir özeleştiri yapmakla kalmadı, aynı zamanda parti içindeki bazı isimleri de hedef aldı. Yazısında, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibini "içimizdeki FETÖ" ve "dış odaklarla bağlantılı yapı" olarak işaret ettiğini öne sürdü.

"YILLARDIR YAZIYORUM"

Melih Altınok, CHP ile FETÖ arasındaki ilişkilere dair tartışmaları uzun yıllardır gündeme getirdiğini belirterek, Deniz Baykal'a yönelik kaset operasyonundan itibaren yaşanan sürecin dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.

Altınok, CHP içerisinde FETÖ ile hesaplaşma yaşanmadığını ve partinin uzun yıllar boyunca bu konuda ciddi bir yüzleşmeden kaçındığını ileri sürdü.

BİRGÜL AYMAN GÜLER HATIRLATMASI

Yazısında eski CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in 2014 yılında yaptığı açıklamalara da yer veren Altınok, Güler'in o dönemde CHP ile cemaat arasında seçim iş birliği yapıldığı yönündeki sözlerini hatırlattı.

Altınok, Güler'in açıklamalarının o dönem parti yönetimi tarafından dikkate alınmadığını ve kendisinin daha sonra CHP'den ihraç edildiğini belirtti.

FİRARİ FETÖ'CÜLERİN AÇIKLAMALARI

Melih Altınok, CHP'deki son tartışmalara firari FETÖ mensuplarının da dahil olduğunu savundu. Yazısında, yurt dışında bulunan bazı isimlerin yayınladıkları videolarla CHP içerisindeki tartışmalara müdahil olduklarını ve özellikle Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesinin tezlerine destek veren açıklamalar yaptıklarını ileri sürdü.

Altınok, son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamaların CHP içerisindeki tartışmayı daha da büyüttüğünü ifade ederek, firari örgüt mensuplarının ortaya attığı iddiaların siyasi hesaplaşmanın bir parçası haline geldiğini öne sürdü.

CHP'DE GERİLİM BÜYÜYOR

CHP'de Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında karşılıklı açıklamalar sürerken, parti içindeki FETÖ tartışmasının önümüzdeki günlerde de gündemdeki yerini koruması bekleniyor.

Altınok, yazısını CHP'deki mevcut tartışmanın yalnızca bir liderlik mücadelesi olmadığını, aynı zamanda geçmişte yaşanan ilişkiler ve siyasi tercihler üzerinden yürüyen kapsamlı bir hesaplaşmaya dönüştüğünü savunarak tamamladı.