SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Haziran'ın 5'inde açıklanacak olan enflasyon verilerinde. Açıklanan veriler sonucunda emekli maaşlarına gelecek olan zam oranı belirlenirken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi.

En düşük emekli maaşı için rakam sızdı. Yılmaz'dan seyyanen zam için çarpıcı açıklama. Peki, en düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte 2026 emekli maaşı zam oranı...

Türkiye'de bulunan milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlara gelecek olan zammı merakla takip etmekte. Bu doğrultuda ayın 5'inde açıklanacak enflasyon verileri beklenirken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'dan çarpıcı açıklamar peş peşe geldi.

Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için zam oranları hakkında kulislerde konuşulan senaryoları açıkladı. Yılmaz, olası bir erken seçim ilanında emeklilere yapılacak ekstra zamların, refah paylarının ve eşitleme formüllerinin hangi takvime göre devreye gireceğini belirterek rakam verdi.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

'Ayın 5'inde açıklanacak enflasyon rakamına göre maaş zammı ne kadar olacak?' sorusunu yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi:

'Zaten Nisan ayına kadar %14,64'tü. Mayıs ayını Merkez Bankası piyasa katılımcı anketini baz alırsak %1,89, Haziran'ı da %1,52 üzerinden değerlendirdiğimiz zaman ekrana da yansıttığın gibi en düşük emekli aylığı kıstası ve de SSK, Bağ-Kur emeklilerinde %18,58'lik bir rakama erişmiş olacak.

20.000 liralık kıstas yasal bir düzenleme yapıldığı takdirde 3.718 lira eklenerekten 23.718 liraya çıkacak ki %99 buradaki yasal düzenlemeyi ben bekliyorum. SSK, Bağ-Kur emeklisini %18,58, memur ve memur emeklisine ise %14,32 üzerinden değerlendirilecek. Buna göre memur emeklisi en düşük 27.722 liradan %14'lük fark eklenince 31.748 liraya çıkması mümkün gözüküyor.

'ERKEN SEÇİM OLURSA MAAŞ ZAMMI ETKİLENECEK'

Erken seçim senaryosunda maaş zamlarında değişikliğin olabileceğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İktidarın seçimle ilgili tarihi açıklaması lazım. İşte o tarih açıklandıktan bir önceki döneme ait olan kısasta ekstra zamlar yapılacağını tahmin ediyorum. Seçim normal standartlarda en geç 14 Mayıs 2028'de olması lazım.

Bir sene öncesine gittiğin takdirde 14 Mayıs 2027'ye denk geliyor. SSK, Bağ-Kur, memur, memur emeklisine de bir Ocak'ta bir de Temmuz'da maaş farkı veriliyor. Eğer Mayıs 2027'de erken seçim olursa otomatikman gerideki ocaktaki zam olacak.

SEYYANEN ZAM, EK ÖDEME, EŞİTLEME FORMÜLÜ

2026 Kasım'da olursa dolayısıyla Temmuz'a denk gelecek. Mayıs ayında olursa 2027 Ocak'ta olacak gibi düşünülebilir. Seçim tarihi ilan edildikten bir önceki dönem Ocak veya Temmuz'a hangisi denk geliyorsa orada dananın kuyruğunun kopacağını söyleyebiliriz.

O tarihte işte refah payı, seyyanen zam, ek ödeme, eşitleme formülü; gelmesi muhtemel.

İşin uzmanı olarak en düşük emekli aylığını alan kişi sayısı önemli. Yaklaşık 7 milyon emeklimiz en düşük emekli aylığı olan 20.000 liraya talim ediyorlar.

Dolayısıyla onların getireceği oy potansiyeli de önemli. Bir eve denen bir oy değil; onun emeklinin eşi var, çocukları var. Dolayısıyla bunların ortalamaları hesaplanıyor, bunları da hep anketler üzerinden değerlendirecek.

Ha keza yine yaklaşık olarak yine bir 3,5 - 4 milyon kişi de dul ve yetimler var. Onların maaşları dosya bazında ödeniyor; %50'si, %25'i kıstası hesaplanarak.

Hedef üst tavan asgari ücrettir. 28.075 liranın 1,5 katını hesapladığın takdirde rakam 42.112 liraya denk geliyor. Kulislerde 36.000 liralar telaffuz ediliyor.

Bence 36.000 lira civarı en düşük emekli maaşı biraz zor gibi. En fazla asgari ücrete kadar yükselteceklerini tahmin ediyorum.

Yine seyyanen zam, eşitleme formülü gibi şekillerde en düşük emekli maaşında artış görülebilir. Zaman daraldıkça rakam da netleşecektir."