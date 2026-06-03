  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 Haziran 2011: Ahmed Bilgin'in vefatı (Vaiz, Müftü) İran ABD'nin Beşinci Filo Karargahı'nı hedef aldı Bahreyn'de sirenler çaldı! Güvenli bölgelere gidin çağrısı Müzakereler tehlikede! ABD üsleri vuruldu İmamoğlu'na bağlı ahlaksızlara hodri meydan! AK Parti'ye 'CHP seçime giremeyecek' kumpası Düşmanlıkları bitmek tükenmek bilmiyor! Ezanı susturmak istiyorlar Körfez ülkesine İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devrede Rubio'dan Gazze açıklaması! Planın ABD'ye ait olmadığını söyledi Rusya ve Ermenistan arasında gerilim! Kısıtlama kararı aldılar Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Petrol tankerini vurdular
Yerel Feci otobüs katliamında karar çıktı! 5 kişinin katili otobüs şoförü duruşma salonunda tutuklandı
Yerel

Feci otobüs katliamında karar çıktı! 5 kişinin katili otobüs şoförü duruşma salonunda tutuklandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Feci otobüs katliamında karar çıktı! 5 kişinin katili otobüs şoförü duruşma salonunda tutuklandı

Malatya'da meydana gelen ve 5 canımızı hayattan koparırken 31 vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan feci yolcu otobüsü kazasıyla ilgili açılan davada nihayet karar açıklandı. Mahkeme heyeti, onlarca insanın canını hiçe sayarak faciaya davetiye çıkaran otobüs şoförünü hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz yargılanan sanığın hükümle birlikte acilen tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti.

Malatya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme otobüs şoförünü 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Kaza, 2 Ocak 2024 tarihinde Malatya-Kayseri kara yolunda Akçadağ ilçesi Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Kuş yönetimindeki 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bir süre sonra ise İbrahim Aydın idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon, devrilmiş halde bulunan otobüse çarptı. Meydana gelen kazada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil, Vildan Donat, Abuzer Ak, Gülizar Sarsılmaz ve Yüksel Oktay hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Yaşar Kuş hakkında Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamyon sürücüsü İbrahim Aydın hakkında ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından kusursuz bulunduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

 

Karar duruşması görüldü

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Yaşar Kuş'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, tutuksuz yargılanan sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. 

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı
CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı

Gündem

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkında yeni gelişme! Tutuklu başkanın gelini adli kontrolle serbest bırakıldı

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Uyuşturucudan tutuklanan Ümit Karan tahliye edildi
Uyuşturucudan tutuklanan Ümit Karan tahliye edildi

Gündem

Uyuşturucudan tutuklanan Ümit Karan tahliye edildi

MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı
MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı

Gündem

MİT enselemişti! Selçuksports'un sahibi tutuklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23