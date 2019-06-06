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Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir sos | Pesto sos tarifi

Sürekli aynı tatlardan sıkılanlar, yemeklerin yanına farklı bir doku arayanlar ve makarnaya yeni bir boyut kazandırmak isteyenler, bu sosa bayılacaklar. Her yemeğe kolaylıkla uyum sağlayabilecek bir sos..

06 Haziran 2019 Perşembe 17:32
Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir sos | Pesto sos tarifi

Pesto sos, sade şekilde tüketileceği gibi, makarna, hamburger, cips ve envai çeşit yiyecekle birlikte yenebilir. Hatta kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Orjinal pesto sos, kekikle yapılmasına rağmen farklı ülkelerde ıspanak, roka ve maydanoz gibi yeşil yapraklı diğer sebzelerin karışımlarıyla da yapılıyor. Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz, tadı ve aromasıyla damaklarınızı şenlendirecek pesto sosun;

Malzemeleri

  • 2 su bardağı yıkanıp iyice kurutulmuş fesleğen yaprakları
  • 250 gr parmesan peyniri
  • 1 su bardağı çam fıstığı
  • 4 - 5 adet sarımsak
  • 1 su bardağı zeytin yağı
  • tuz, karabiber

Yapılışı

Fesleğenleri yıkayıp iyice kurumasını sağlayın. Sadece yapraklarını kopararak blenderın içine koyun.

İçine bir miktar zeytin yağı ilave ederek blenderdan geçirin. 

Ardından parmesan peynirini rendeleyerek üzerine ekleyin.

Bir kenarda çam fıstıklarını çok kızarmadan kavurun ve soğuması için kenara alın.

Soğuduktan sonra blenderın içine fıstıkları, baharatları ve sarımsakları ilave edin. 

Bir süre blenderda malzemeler püre oluncaya kadar yavaş yavaş sıvıyağını ekleyerek çekin.

Bütün malzemelerin homojen şekilde karıştığından emin olduğunuzda kavanozlara koyup saklayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:32
  1. Pesto sosu
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  6. evde makarna sosu yapımı
  7. hamburger sosu
  8. kızarmış ekmeğe sürmek için sos
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  10. bitki sosu
  11. peynirli sos
  12. yeşil sos

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