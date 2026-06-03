Düşmanın okları Erdoğan'a yönelmiş! Ali Karahasanoğlu: Özel, İmam-ı Şafii'nin sözünü tersinden yorumladı

Karahasanoğlu, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasında yaşanan gerilimin hukuki ve siyasi boyutlarını ele alırken, TBMM Başkanlığı'nın CHP içindeki tartışmalı süreçte tarafsız kalamadığını öne sürdü. Yazısında, Meclis'te yapılan toplantıda kullanılan üslubu da eleştiren Karahasanoğlu, siyaset dilinin seviyesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel'in konuşmasında CHP'nin ve muhalefetin "düşman oku"nun hedefinde olduğunu söylemesine itiraz eden Karahasanoğlu, asıl düşmanlığın Türkiye'nin ortak tehditlerine karşı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti ile CHP'nin farklı siyasi çizgilere sahip olsalar da FETÖ konusunda ortak tehdit algısına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Yazısının devamında firari FETÖ mensuplarının ve örgüte yakın çevrelerin siyasi tutumlarını örnek gösteren Karahasanoğlu, örgütün geçmişten bugüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı pozisyon aldığını, son dönemde ise CHP içindeki tartışmalarda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdiğini iddia etti. Bu nedenle Özel'in İmam-ı Şafii'nin sözünü yanlış yorumladığını savundu.

Karahasanoğlu yazısını, "Düşman oku sana değil, Erdoğan'a ve CHP içindeki tartışmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelmiş durumda" değerlendirmesiyle tamamlayarak, Özgür Özel'in siyasi analizlerinde bu tabloyu dikkate alması gerektiğini öne sürdü.