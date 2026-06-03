Nedim Şener: Hepiniz oradaydınız! FETÖ ile kirlenmiş CHP'lilerin çamur güreşi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında CHP'de son dönemde yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Şener, parti içerisinde karşılıklı suçlamalara dönüşen süreci "FETÖ ile kirlenmiş CHP'lilerin çamur güreşi" olarak nitelendirdi.

Şener, CHP'deki çürümenin 2010 yılında Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla başladığını öne sürdü. Yazısında, CHP'nin geçmişte FETÖ ile aynı çizgide hareket ettiği iddiasını dile getiren Şener, bugün parti içerisindeki farklı grupların birbirlerini FETÖ ile ilişkilendirmesinin dikkat çekici olduğunu savundu.

"HEPİNİZ ORADAYDINIZ"

Nedim Şener, CHP içerisindeki tartışmalarda tarafların birbirlerini suçlamasına tepki göstererek, "Hepiniz oradaydınız" ifadesini kullandı. Şener'e göre bugün yaşanan tartışmalar, geçmişte yaşananların bir yansıması niteliğinde.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZÜR AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı öz eleştiri ve özür açıklamalarına da yer veren Şener, CHP'nin geçmişte yaşadığı süreçlerle yüzleşmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ konusunda yaptığı açıklamaları değerlendiren Şener, CHP'nin yalnızca yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla değil, partiye sızdığı öne sürülen yapıların da araştırılması gerektiğini ileri sürdü.

"ÇAMUR GÜREŞİ"

Nedim Şener, yazısının devamında CHP içerisindeki karşılıklı suçlamaların giderek büyüdüğünü belirterek, parti yönetiminden örgütlere kadar uzanan bir hesaplaşma yaşandığını iddia etti. Şener, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel cephesine yönelik eleştirilerde bulunarak, CHP'nin geçmişteki tercihleriyle yüzleşmesi gerektiğini savundu.

Hürriyet yazarı, yazısını "Hepiniz ama hepiniz oradaydınız ve hâlâ pisliğin içinde çamur güreşi yapıyorsunuz" sözleriyle tamamladı.

{relation id:2005373 slug:'yilmaz-atesten-canli-yayinda-olay-sozler-chpyi-bu-hale-imamoglu-getirdi'}