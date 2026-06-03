Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Kökeni Vietnam’a dayanan bu yoğun ve köpüklü içecek, kullanıcıların evde hazırladıkları tarifleri ve eğitim videolarını paylaşmasıyla sosyal medyada hızla popülerleşiyor. Özellikle kremsi yapısı ve tatlıyı andıran dokusu, kullanıcıların en çok dikkat çektiği özellikler arasında yer alıyor. İçeceğin hazırlanışında ise iki yumurta sarısı; şeker, yoğunlaştırılmış süt ya da her ikisiyle birlikte köpüklü ve kremsi bir kıvam alana kadar çırpılıyor. Ardından elde edilen yoğun yumurta köpüğü, sıcak siyah kahvenin üzerine eklenerek servis ediliyor. İçeceğin en dikkat çekici özelliği, geleneksel süt yerine çiğ yumurta sarısı kullanılması. Bu yöntem, kahveye kendine özgü yoğun, kadifemsi ve köpüklü kıvamını kazandırıyor. Ancak uzmanlar, çiğ yumurta kullanılması nedeniyle bazı sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle salmonella bakterisi riski nedeniyle, yumurtaların güvenilir ve taze kaynaklardan temin edilmesi tavsiye ediliyor. Nasıl ortaya çıktı? Vietnam’da bir dönem süt bulmak zorlaşınca, kahve için farklı bir çözüm ortaya çıkmış: çırpılmış yumurta ve şeker. Şimdi ise ABD dahil birçok ülkede "yumurtalı kahve" yeniden trend oldu.