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Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin
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Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Sosyal medyada milyonlarca kişinin denediği Vietnam usulü yumurtalı kahve trendi hızla yayılıyor. Kahvenin içine çiğ yumurta koyup tüketmeyi öneren bu yöntem güvenli mi, yoksa daha çok viral olmak için yapılan taktik mi, kamuoyunda tartışılıyor...

#1
Foto - Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Vietnam mutfağında çıkan yumurtalı kahve gıda güvenliği açısından dikkat gerektiren bir içecek. Özellikle sosyal medyada viral hale gelirken enfeksiyon hastalıkları ve beslenme uzmanlarının bu konuda uyarı yapıyor.. Kahvenin içine çiğ bir yumurta kırmak düşünüldüğü gibi Salmonella riski taşıyor mu?

#2
Foto - Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Kısa bir zaman önce sosyal medyada protein destekli bir kahve trendi olan 'proffee' ile bir kahve çılgınlığı yaşandı. Şimdilerde ise bu akım bambaşka bir noktaya taşındı. Kahvenin içine çiğ yumurta koyup tüketmeyi öneren bu yöntemin 'sıvı tiramisu' hissiyatı verdiğine inanılıyor. TikTok ve Instagram’da milyonlarca kez izlenen Vietnam usulü 'egg coffee' videoları tam da bu tartışmayı büyütüyor. Kimileri bu köpüklü kahveyi yeni neslin en yaratıcı içeceği olarak görürken, uzmanlar ise çiğ yumurta nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerine dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Uzman açıklamalarına göre çiğ veya az pişmiş yumurtanın belirli düzeyde Salmonella riski taşıyor. Salmonella bakterisinin yumurtanın kabuğunda, bazen de yumurtanın içinde bulunabileceğini ileten uzman isimler Salmonella belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, ateş, kusma ve halsizliğin yer aldığını söylüyor. Çiğ yumurtalı kahve nedir? Yumurtalı kahve, yumurta sarısı ve öğütülmüş kahve kullanılarak hazırlanan bir içecektir. Bu benzersiz karışım, genellikle su veya sıcak su ile çırpılır ve ardından isteğe bağlı olarak şeker eklenerek servis yapılır. TikTok’ta yeni bir kahve trendi yükselişe geçti: yumurtalı kahve.

#4
Foto - Bu yöntemi sakın yapmayın: Kahvenin içine çiğ yumurta kırıyorlar... Kahveyi böyle tüketenler hemen vazgeçin

Kökeni Vietnam’a dayanan bu yoğun ve köpüklü içecek, kullanıcıların evde hazırladıkları tarifleri ve eğitim videolarını paylaşmasıyla sosyal medyada hızla popülerleşiyor. Özellikle kremsi yapısı ve tatlıyı andıran dokusu, kullanıcıların en çok dikkat çektiği özellikler arasında yer alıyor. İçeceğin hazırlanışında ise iki yumurta sarısı; şeker, yoğunlaştırılmış süt ya da her ikisiyle birlikte köpüklü ve kremsi bir kıvam alana kadar çırpılıyor. Ardından elde edilen yoğun yumurta köpüğü, sıcak siyah kahvenin üzerine eklenerek servis ediliyor. İçeceğin en dikkat çekici özelliği, geleneksel süt yerine çiğ yumurta sarısı kullanılması. Bu yöntem, kahveye kendine özgü yoğun, kadifemsi ve köpüklü kıvamını kazandırıyor. Ancak uzmanlar, çiğ yumurta kullanılması nedeniyle bazı sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle salmonella bakterisi riski nedeniyle, yumurtaların güvenilir ve taze kaynaklardan temin edilmesi tavsiye ediliyor. Nasıl ortaya çıktı? Vietnam’da bir dönem süt bulmak zorlaşınca, kahve için farklı bir çözüm ortaya çıkmış: çırpılmış yumurta ve şeker. Şimdi ise ABD dahil birçok ülkede "yumurtalı kahve" yeniden trend oldu.

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