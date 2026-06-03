Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimler onlar mı? CHP'de "Zoom çetesi" tartışması

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında yaptığı "Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim" açıklaması, parti içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından "CHP içerisindeki FETÖ yapılanması kimlerden oluşuyor?" sorusu gündeme gelirken, partinin eski yöneticilerinden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ESKİ YÖNETİCİLERDEN "ZOOM" VURGUSU

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ile eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek, işaret edilen yapının 2023 yılında kamuoyuna yansıyan gizli "Zoom" toplantılarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun özellikle dış politika konularında geçmişte yanlış yönlendirildiğini savunarak, "Kemal Bey'in sözleri hem geçmişte kendisini etkileyen isimlere hem de kurultay sürecinde arkasından iş çeviren gruplara yönelik olabilir. Bana göre burada bakılması gereken yer Zoom toplantılarında yer alan isimlerdir" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİMDİ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDALAR"

Sevigen, söz konusu grubun zaman içerisinde Kılıçdaroğlu'ndan uzaklaşarak değişim hareketine katıldığını ileri sürerken, bugün aynı isimlerin Özgür Özel'in yanında yer aldığını iddia etti.

Partideki tartışmaların önümüzdeki süreçte daha da büyüyebileceğini belirten Sevigen, CHP'nin önemli bir kırılma döneminden geçtiğini söyledi.

"ÖZEL KALEMİNE KADAR DİZAYN ETTİLER"

Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık da benzer değerlendirmelerde bulunarak, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle "Zoom çetesi" olarak nitelendirilen grubu kastettiğini düşündüğünü ifade etti.

Uyanık, yıllardır CHP içerisinde belirli bir yapının etkili olduğunu öne sürerek, "Kemal Bey ile gerçek CHP'lilerin irtibatını kesen, danışman kadrolarını ve özel kalemini etkileyen bir yapıdan söz ediyoruz. Sorunun cevabı Zoom toplantılarında aranmalıdır"

dedi.

2023'TE GÜNDEM OLMUŞTU

2023 genel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun bazı CHP'li isimlerle yaptığı gizli Zoom toplantıları kamuoyuna yansımış ve parti içinde büyük tartışma yaratmıştı.

Sızdırılan görüntülerde Özgür Özel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Engin Altay ve Muharrem Erkek gibi isimlerin yer aldığı görülmüş, Selin Sayek Böke'nin adı da süreçte sıkça gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının ardından CHP'de gözler yeniden bu toplantılara ve parti içindeki güç mücadelelerine çevrilmiş durumda.

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