Küfürbaz Özgür, CHP Genel Başkanı’na “hain” dedirtti! Hainlere selam çaktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla göreve geri dönmesinin ardından CHP Meclis Grup toplantısı, Genel Başkanın olumsuz yazısına rağmen, Manisa Milletvekili Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Partide ortaya çıkan çift başlı görünüm Özel’in yaptığı korsan grup toplantısıyla iyice arttı. Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı’na “Toplantı talebimiz yok” şeklinde yazı göndermesine rağmen kürsüye çıkarak milletvekillerine ve partililere hitap eden Özel, Gezicilere ve Türkiye hainlerine selam çaktı.

GAZİ MECLİS’TE DHKP-C SLOGANI

Partide ne kadar Özel ve Ekrem İmamoğlu yanlısı varsa salona doluştu. Partililer sık sık terör örgütü DHKP-C’nin sloganı olarak bilinen “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını attılar. Özel yanlısı partililer ayrıca, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganıyla AK Parti hükümetini hedef alırken, Kılıçdaroğlu’na da “Hain Kemal”, “Vur vur inlesin Kemal dinlesin” sloganlarıyla tepki gösterdiler. Partililer, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Direne direne kazanacağız”, “Türkiye laiktir laik kalacak” şeklinde tahrik sloganlarını da attılar.

Konuşmasında Gezi olaylarında hayatını kaybedenleri anarak Gezi mahkumlarına selam çakan Özel, şu ifadeleri kullandı:

DEM PARTİ İLE GEMİLERİ YAKTI

“Türkiye tarihinin en büyük demokratik itirazlarından biri olan Gezi’de hayatını kaybeden kardeşlerimiz Ali İsmail Korkmaz’ı, Ethem Sarısülük’ü, Abdullah Cömert’i, Mehmet Ayvalıtaş’ı, Ahmet Atakan’ı, Medeni Yıldırım’ı, Hasan Ferit Gedik’i ve evladımız Berkin Elvan’ı rahmetle anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. AİHM ve AYM kararlarına rağmen içeride tutulan Tayfun Kahraman’a, Osman Kavala’ya, Mine Özerden’e, Çiğdem Mater’e selam olsun, çok yakında kavuşacağız.” Bu arada dana önceleri Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını da anan Özel’in bu kez yan çizmesi, eski ortakları DEM Parti ile yol ayırımına gittiklerinin işareti olarak dikkat çekti.

MİLİTANLARA ‘ÇOCUK’ DEDİ

Konuşmasında zehir saçmaya devam eden Özel, CHP Genel Merkezini yakıp yıkan fanatiklere şu sözlerle sahip çıktı: “Karşımızda, 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart 2024’ü hazmedemeyenlerin ittifakı vardır. Bir mahkeme kararı ile genel merkezimize polisle, CHP’nin kapısına ilk kez gelmiş tiplerle, geldiler. Biz o kapıları kapatmasaydık, hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı. O kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk, onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar. Şu anda iki tane CHP görüntüsü var...”

YİNE AKİT’E SATAŞTI!

Milli medyayı da hedef alan Özel, şöyle devam etti: “Bugün genel merkezdeki basın danışmanı, bu partinin bir evladı değil, TGRT’den 1.5 yıldır maaş alan, yalanları köpürten birisi. Partiye ödenmiş aidatlarla alınan arabalara, ‘Haram’ diyebilen birisi bugün partinin basın danışmanı Genel Merkezde. Bizden birileri değil, başkaları oturuyor orada. Türkiye’den kaçarken yakalanan bir avukat, partinin balkonunda keyif yaparak, ‘CHP arınmaya başladı’ diyor. İtirafçı alçaklar, partinin çatısında oturuyor. Partiye polisle girip çikolata dağıtan kişi, Yeni Akit’e Ferdi Zeyrek ile ilgili, ‘Çarpıldı’ karikatürü çizen kadın partide oturuyor şu anda. Gülşah’a (Durbay) iftira atanlar şimdi o partide göbek atıyorlar.”