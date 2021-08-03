Mandacılar yine işbaşında

Oğuzhan Gültekin Ankara

Orman yangınları ile Türkiye havadan, karadan canla başla mücadele ederken, Türkiye’yi aciz göstermek ve dış müdahaleye açık hale getirmek için sosyal medyada provokatörler türedi. Sosyal medya hesaplarından tek bir merkezden düğmeye basılmış gibi hareket eden büyük bölümü robot hesap olduğu anlaşılan troller, “#Help Turkey, Global Call” ve “#helpturkey” paylaşımlarıyla dış müdahale daveti yaptılar. Geçmişte Osmanlı Devleti’ni, Avrupa’nın yönetimine bırakmak isteyen mandacıların torunları şimdi de Türkiye’yi aciz göstererek, Avrupa’nın güdümüne sokmak istiyorlar.

Türkiye’nin 180 yıllık deneyimi var

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Türkiye’deki ormancılık deneyiminin 180 yıllık olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Ülkeye hiçbir katkısı olmayanların tek amacı ülkeyi karalamaktır. Tüm dünya Türkiye’nin orman yangınları ile ilgili mücadelesini takdir ediyor. Birçok insan yangın bölgelerine gidemese de kalpleri ile duaları ile bu mücadeleye destek veriyor. Destek vermeyenler de böyle söylemlerle köstek olmaya çalışıyor, sanki bir acziyet içerisindeymişiz gibi görüntü vermeye çalışıyorlar. Türkiye eski günlerindeki gibi hasta adam, muhtaç adam değildir. Bu görüntüyü vermeyi arzu edenler başarılı olamayacaklar. Türkiye, kendi kuvveti ve kudreti ile bu işi alnının akıyla bitirecektir. Ayrıca her yıl başta Avrupa olmak üzere ABD’de, Kanada’da Türkiye’nin bugün yanan ormanlarının 50 katı büyüklükte ormanları yanıyor. Bu ülkeler güçlü ülkeler. O ülkelerin verilerine bakmadan bizim ülkemizi eleştirmeye çalışıyorlar. Bir takım eksikler olsa da bu eksikleri konuşulacak zamanın bu zaman olmadığını bilmek gerekiyor. Madem iyi niyetliler önce bu mücadeleye destek versinler, sonra eksikler konuşulur. Ama şu anda yapılan tamamen provokasyondur. Mücadeleyi sekteye uğratma isteğidir.”

Kaos çıkarmak istiyorlar

“Bunların amacı ülkeyi zora sokarak, milleti birbirine kışkırtmaktır” diyen Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, şunları ifade etti: “PKK’nın yangınları üstlenmesine rağmen bu durumu kulak arkası edenler, ülkeyi acizlikle suçluyorlar. Bu eylemler yapanların amacı,ülkede kaos çıkarmak, Cumhurbaşkanı’nı zor durumda bırakmak ve milleti birbirine kışkırtmaktır. Terör örgütü üstüne düşen görevi yapıp ormanları yaktıktan sonra bu provokatörler sahneye çıkıp milleti birbirine kışkırtmaya çalışıyor. Mağduriyet yaşanan illerde bulunan vatandaşlar üzerinde algı operasyonları yapılıyor. Çok yönlü ve organize bir saldırı yaparak ateşe körükle gidiyorlar. Şu anda o kadar değişik yapılar bir araya geldi ki ülkeye çok farklı cephelerden saldırılar var. Ancak ortak hedefleri Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar eski Türkiye’nin artıkları. Asla bu ülkenin hiçbir değerini kabul etmemiş kişilerdir. Geçmişte Gezi eylemlerinde ‘ağaç’ diye haykıranlar bakınız ortada yoklar. Bunların amacı ‘nasıl bir yaygara koparırız da ülkeye zarar veririz, nasıl zor duruma sokarız’ Bana kalırsa hepsi farklı söylemler kullansa da tek bir elden idare edilip aynı amaca hizmet ediyorlar.”

Altun: Türkiye’miz güçlüdür

Konuya ilişkin “StrongTürkiye” etiketi kullanarak açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, şunları kaydetti: “Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 36 ilimizde 132 yangının 125’si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür! İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.”

